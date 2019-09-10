На Донбассе подорвался на мине наемник из Чехии: подробности

Один из граждан Чехии, которые воюют против Украины в составе пророссийских оккупационных сил на Донбассе Павел Ботка по прозвищу "Кавказ", лишился ноги, после того как подорвался на мине.

Об этом пишет чешское издание Aktuálně.cz.

По сведениям журналистов, чех наступил на прыгающую мину, когда нес службу в составе НВФ на оккупированной территории Донбасса.

При этом, Ботка осознает, что не может вернуться в Чехию, поскольку там ему грозит серьезный тюремный срок за участие в конфликтах за границей в составе незаконных вооруженных формирований (экспорт терроризма).

Он приехал в Украину весной 2015 года с территории РФ. До вступления в состав формирований наемников он работал охранником.

Ботка заверил журналистов, что намерен поставить себе спортивный протез и вернуться на линию фронта.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе ликвидировали юного боевика, который у себя в соцсетях "грустил за СССР".