Еле поместились: в сети показали забавное фото депутатов в Раде

В сети появилось забавное фото народных депутатов на заседании Верховной Рады, которые из-за своего нестандартного телосложения буквально не вмещаются в кадр.

Снимок опубликовал фотограф Ян Доброносов в Facebook.

На фотографии народные избранники весело что-то обсуждают, у них на лице улыбки, а в руках документы. Одним из героев фотографии стал Руслан Стефанчук – первый заместитель председателя ВРУ.

Пользователи в комментариях с добротой пошутили о телосложении депутатов, а также отметили символичность их встречи в парламенте.

Как сообщал "Апостроф", ранее пользователи в соцсетях забавной фотожабой высмеяли растерянность известного артиста "Квартала 95" и народного депутата Верховной Рады Юрия Корявченкова (Юзика) на первом заседании нового созыва украинского парламента.