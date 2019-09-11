Идеальный сентябрь: синоптики уточнили прогноз погоды по Украине

В среду, 11 сентября, в Украине ожидается теплая, практически летняя погода, во всех областях без осадков.

Об этом говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, дождей или других осадков ни в одной области страны не ожидается, везде будет солнечно.

При этом самая высокая температура воздуха – 29 градусов выше нуля, будет зафиксирована в Николаеве, Одессе и в Днепре. В то же время, самая низкая – 24 градуса, ожидается в Луцке.

Наиболее популярные для страны 11 сентября температурные показатели – 26-28 градусов, солнечно и умеренный ветер, будут в Киеве, Чернигове, Харькове, Донецке, Львове и так далее.

Однако следует отметить и предупреждение Гидрометцентра о чрезвычайной опасности пожаров практически на всей территории страны. Так, "оранжевый" уровень анонсировали во всех областях восточной, северной, центральной и южной части страны. Безопасными в плане пожаров будут лишь Карпаты и Закарпатье, а также Крым.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик сообщила, что до середины сентября в Украине ожидается комфортная температура воздуха, а на большей части страны осадков не прогнозируется.