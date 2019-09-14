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Немножко русопатии: в Одессе передали "послание" водителю авто на номерах РФ

суббота, 14 сентября 2019, 23:10
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В Одессе водителю автомобиля на российских номерах оставили записку на упаковке от шоколадки Roshen.

Об этом сообщает блогер под ником "Фашик Донецкий" на своей странице в Facebook.

"Немножко русопатии из биндеровской Одессы", - подписал он фото.

На этикетке от шоколадки производителя Roshen написали: "Москаль нам не земляк". Такую записку положили под дворники на капот машины.

Пользователи сети прокомментировали инцидент.

Напомним, в Киеве поймали вора номерных автомобильных знаков, который зарабатывал деньги на водителях. На лобовом стекле мужчина оставлял свою визитку, где был написан его номер, чтобы потом продать знаки.

Как ранее сообщал "Апостроф", в интернете опубликовали фотографию автомобиля с номерами так называемой ДНР в Москве.

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