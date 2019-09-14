В Украину придут две волны похолодания и новые дожди: прогноз до конца сентября

В Украине ожидается несколько волн похолодания, одна из которых придет уже в ближайшие дни.

Об этом в комментарии "Апострофу" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

"Где-то к 17 сентября подойдет циклон, и в Украине начнутся дожди. Температура воздуха в этот период понизится до 18-19 градусов тепла. Второго понижения температуры стоит ждать в период с 26 по 27 сентября. Температура воздуха упадет до 15-17 градусов тепла, а ночная снизится до 7-9 тепла. Также в конце месяца - с 27 по 28 сентября стоит ожидать дождей", - пояснил синоптик.

Подробнее о погоде на воскресенье, 15 сентября, читайте в материале "Апострофа": Осень пришла: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды.