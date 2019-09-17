В Украину идет новое похолодание и сильный шторм

В среду, 18 сентября, Украину накроет атмосферный фронт, из-за чего немного похолодает и ожидаются осадки.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, Украина окажется посреди мощного антициклона Hanneke и циклона Ignaz. Потому в стране будет сильный ветер - его западные и северо-западные порывы будут достигать 15-22 метров в секунду.

Температура воздуха в среду опустится до +11...+15 градусов. На юге Украины будет +15...+21 градус, в Крыму до +25 градусов.

В Киеве будет влажно, холодно и ветрено. Порывы ветра будут достигать сильных значений, до 15-20 метров в секунду, похолодает до +11...+13 градусов.

"Чтобы мы преждевременно не повесили нос от таких новостей, по предварительным прогнозам, на следующей неделе, с 23 сентября, нас снова ждет замечательная, солнечная и теплая погода", - написала Диденко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", синоптики рассказали, когда украинцам ждать заморозки.