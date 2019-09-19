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Испуганные сепаратисты и отморозки из России: украинский санитар рассказал о кровавых боях на Донбассе

четверг, 19 сентября 2019, 03:36
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В сети появился рассказ участника военной операции на Донбассе летом 2014 года, когда добровольческие батальоны отвоевывали оккупированные населенные пункты у российской армии и боевиков.

О тех событиях рассказал боец батальона "Донбасс" Сергей Мищенко в интервью "Цензор. НЕТ".

Так, по его словам, многие участники военной операции были реальными добровольцами, поскольку перед основными событиями им был дан выбор – они могли покинуть зону боевых действий и уехать домой.

Также он рассказал о сорванной оккупантами попытке наступления на Иловайск и о ликвидации группы опасных российских наемников.

"15 августа в роте заканчивалась ротация. Осталась почти вся часть батальона, которая принимала участие в операции.19 августа утром группа разведчиков вышла в другую часть города, которая была под оккупантами. В этой группе находился и Семенченко. Его и еще нескольких ребят ранили, когда террористы начали насыпать из АГС. Наша цель был отвлекать, чтобы батальоны "Азов" и "Днепр-1", могли зайти с другой стороны. Однако они до города не дошли. Несмотря на эвакуацию Семена, мы продолжили штурм 19 августа… Две части города соединял мостик. Мы постоянно бегали через него, хотя это место простреливал снайпер. Нам навстречу выскочил автомобиль с российскими оккупантами, с надписью на борту "Отморозки". Этих уродов мы уничтожили", - рассказал ветеран АТО

Спустя некоторое время добровольческому батальону "Донбасс" пришлось отступать из Иловайска, он так и не получили поддержки. Уходить приходилось под огнем противника, при этом тот атаковал тяжелым оружием, а у украинских бойцов были лишь автоматы.

"Взяли в плен 8 террористов. Мне поручили переправить их в тыл. Если бы они развернулись и пытались меня уничтожить - я бы проиграл. Я предупредил пленных: кто-то споткнется - сразу стреляю. Этот путь в 250 метров был опасен. Московский снайпер не давал прохода. Доставив пленных, я вернулся ко своим собратьям. Мы уходили с той части города, где были оккупанты. Нам не удалось выбить их, сопротивление было невероятным. Враги стреляли из высоток, из всех мест, где можно вести огонь. Им на помощь приехали БТР с пехотой, так называемый батальон "Восток". У нас было только стрелковое оружие. Командиры рассчитывали на батальоны "Азов", "Днепр" и их технику", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее легендарный украинский танкист, участник АТО Евгений Межевикин "Адам" рассказал, что пришлось пережить защитникам Украины, отстаивая ДАП.

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