Сенцов показал сильное фото с освобожденными узниками Кремля

Бывший политзаключенный украинский режиссер Олег Сенцов посетил в больнице "Феофания" других освобожденных пленников Кремля, которые проходят там курс лечения.

В частности, речь идет о Владимире Балухе, Романе Сущенко и Евгении Панове.

"В больнице с Балухом, Сущенко и Пановым. Все в порядке, ребята выздоравливают", - написал Сенцов в Facebook, опубликовав фотографию.

Пользователи соцсетей пристально следят за страницей Сенцова и эмоционально отреагировали на фото.

"На фоне сегодняшней измены, вы, как надежда на будущее", - написала Людмила.

Также, пользователи желают бывшим пленным скорейшего выздоровления.

Стоит отметить, что в больнице "Феофания" осталось 8 освобожденных из плена РФ украинцев.

Как сообщал "Апостроф", 7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен пленными по формуле "35 на 35".