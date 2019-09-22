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У пропагандистов Путина будет истерика: в Киеве заметили авто с необычной картой Украины, фото

воскресенье, 22 сентября 2019, 18:06
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В Киеве заметили автомобиль с необычной картой Украины.

Соответствующие фото опубликованы в Twitter.

"Авто, Киев. Кубань, Белгород, Воронеж и др. – Украина", - говорится в подписи к фото.

На снимках можно увидеть машину, на которой изображен необычная карта Украины, где часть территории России входит в состав украинского государства.

В частности, судя по карте, Кубань, Белгород, Воронеж и еще несколько российских городов входят в состав Украины.

Как сообщал "Апостроф", карту Украины без оккупированного Россией Крыма показал также UA:Перший. На телеканале признали ошибку и принесли извинения.

Также в Португалии оскандалились с картой Украины без Крыма.

Кроме того, сети возмутила карта Украины без Крыма в харьковском детсаду.

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Раздел: Общество
Теги: Украина, карты, фото

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