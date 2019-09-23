Назвали предвестником "армагеддона": город в Украине накрыла необычная туча, фото и видео

Под Запорожьем заметили необычную тучу, которая накрыла собой весь небосвод.
Фото и видео странного явления публикуют в соцсетях.
Местные жители были не на шутку напуганы необычной тучей, которая заволокла небо. Они прозвали ее "армагеддоном" или "цунами".
Отметим, что огромное облако черного цвета было похоже на большую волну. Не исключено, что такое природное явление говорит о том, что город в ближайшие дни ожидает непогода, возможно, дожди с грозами.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Беляевском районе Одесской области заметили смерч. В результате стихии пострадал 14-летний подросток. Он получил травмы лица.
Кроме того, мощный смерч пронесся в районе села Маяки Одесской области.