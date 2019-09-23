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Назвали предвестником "армагеддона": город в Украине накрыла необычная туча, фото и видео

понедельник, 23 сентября 2019, 16:11
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Под Запорожьем заметили необычную тучу, которая накрыла собой весь небосвод.

Фото и видео странного явления публикуют в соцсетях.

Местные жители были не на шутку напуганы необычной тучей, которая заволокла небо. Они прозвали ее "армагеддоном" или "цунами".

Необычное явление под Запорожьем
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Необычное явление под Запорожьем
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Необычное явление под Запорожьем
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Необычное явление под Запорожьем
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Отметим, что огромное облако черного цвета было похоже на большую волну. Не исключено, что такое природное явление говорит о том, что город в ближайшие дни ожидает непогода, возможно, дожди с грозами.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Беляевском районе Одесской области заметили смерч. В результате стихии пострадал 14-летний подросток. Он получил травмы лица.

Кроме того, мощный смерч пронесся в районе села Маяки Одесской области.

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