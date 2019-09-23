В оккупированный Донецк прибыли интересные гости из России: подробности

В оккупированный Донецк, по слухам, прибыла комиссия из Министерства обороны Российской Федерации, которая занимается вопросами обеспечения боевиков на Донбассе.

Об этом на своей странице в Twіtter сообщил блогер, который пишет под ником Фашик Донецкий.

"Будьте аккуратны и не забывайте документы дома", - посоветовал он жителям оккупированного города.

В то же время в комментариях предположили, что приезд гостей из России может быть связан с разведением сил на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", люди в российской форме и с флагами так называемой ЛНР пересекли линию разграничения в Станице Луганской и "контролируют" ремонт моста через Северский Донец украинскими строителями.