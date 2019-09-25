Между войной и словами: в Киеве пройдет круглый стол по вопросу санкций против России

В четверг, 26 сентября, в 11:00 в здании ИА "Укринформ" пройдет дискуссия в рамках круглого стола "Санкции против России".

Организаторы - Международный центр перспективных исследований, Украинский институт будущего и Польская неправительственная организация "Sanction 2020" называют целью мероприятия презентацию результатов исследования об эффективности санкций против России и проведение дискуссии с экспертами.

"Проблемой применения экономических санкций является сложность измерения их эффективности. Сложность транснациональных экономических процессов образует большое количество факторов, которые могут иметь как положительный, так и отрицательный эффект для страны, которая находится под экономическими санкциями. Такая ситуация позволяет манипулировать темой эффективности экономических санкций... В частности, Россия пытается убедить мир в том, что санкции, которые были на нее наложены, даже полезны для нее благодаря политике так называемого "импортозамещения" ... Простым аргументом, свидетельствующим об эффективности режима против РФ, свидетельствуют те усилия, которые прилагает Россия для того, чтобы добиться их снятия. В современном мире за санкциями надежно закрепилась репутация комплекса мероприятий "между войной и словами", - говорится в сообщении МЦПИ.

Также указано, что в рамках дискуссии эксперты попытаются ответить на вопрос о цели санкций против России, влияния санкций на экономику РФ, о наиболее эффективных инструментах давления, механизмах расширения ограничений, и действиях России для их снятия.