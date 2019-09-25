В России произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом: опубликовано видео

При посадке в Барнауле (Российская Федерация) у прибывшего из вьетнамского Камраня Boeing-767 загорелась стойка шасси.

Видео инцидента опубликовали ряд российских СМИ.





Комментируя происшествие, в Росавиации уточнили, что правая стойка шасси загорелась у самолета авиакомпании Azur Air уже после посадки. Возгорание было быстро потушено.

На видео слышны крики пассажиров, но несмотря на панику никто не пострадал.

"Пассажиров эвакуировали по надувным трапам, на данный момент за медицинской помощью никто не обращался", - отметили в ведомстве.

На борту лайнера находился 331 пассажир и 10 членов экипажа.

Как сообщал "Апостроф", 8 сентября в аэропорту Шереметьево под Москвой загорелся самолет с пассажирами на борту.