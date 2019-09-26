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Между войной и словами: в Киеве пройдет круглый стол по вопросу санкций против России

четверг, 26 сентября 2019, 10:46
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В четверг, 26 сентября, с 11:00 в здании ИА "Укринформ" пройдет дискуссия в рамках круглого стола "Санкции против России".

Прямую трансляцию события будет вести "Укринформ".

Организаторы - Международный центр перспективных исследований, Украинский институт будущего и Польская неправительственная организация "Sanction 2020" называют целью мероприятия презентацию результатов исследования об эффективности санкций против России и проведение дискуссии с экспертами, среди которых: Василий Вовк - региональный представитель SWISSCONTACT SEC в Украине; Юрий Шулипа - директор международного союза "Институт национальной политики"; Андрей Витяганец – представитель Мирноградского агентства развития; Андрей Гончарук - советник Президента Украины 2011-2014 гг .; Андрей Ермолаев - директор Института стратегических исследований "Новая Украина"; Олег Зарубинский - Украинский институт исследования экстремизма; Александра Решмедилова - политический аналитик и политолог; Наталья Отенко - Институт социологии НАН; Сергей Коваль - руководитель аналитического центра ВОО "Путь"; Богдан Бернацкий - Democracy Reporting International; Ксения Алеканкина - Vox Ukraine; Тарас Цимбровский - руководитель Программы USAID Права человека в действии, Украинский Хельсинский cоюз по правам человека; Екатерина Сорока - юридический эксперт; Вадим Денисенко - народный депутат Украины 8-го созыва; Игорь Попов - народный депутат Украины 8-го созыва; Анатолий Пинчук - президент ВОО "Украинская Стратегия"; Алексей Семений - директор Института глобальных трансформаций; Станислав Небрат - советник Украинской ассоциации внешней политики; Алена Лунева - ОО "ZMINA. Центр прав человека"; Святослав Юраш - народный депутат Украины; Игорь Тышкевич - Украинский институт будущего.

"Проблемой применения экономических санкций является сложность измерения их эффективности. Сложность транснациональных экономических процессов образует большое количество факторов, которые могут иметь как положительный, так и отрицательный эффект для страны, которая находится под экономическими санкциями. Такая ситуация позволяет манипулировать темой эффективности экономических санкций... В частности, Россия пытается убедить мир в том, что санкции, которые были на нее наложены, даже полезны для нее благодаря политике так называемого "импортозамещения" ... Простым аргументом, свидетельствующим об эффективности режима против РФ, свидетельствуют те усилия, которые прилагает Россия для того, чтобы добиться их снятия. В современном мире за санкциями надежно закрепилась репутация комплекса мероприятий "между войной и словами", - говорится в сообщении МЦПИ.

Также указано, что в рамках дискуссии эксперты попытаются ответить на вопрос о цели санкций против России, влияния санкций на экономику РФ, о наиболее эффективных инструментах давления, механизмах расширения ограничений, и действиях России для их снятия.

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