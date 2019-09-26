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Пришло всего 10 человек: в Одессе прошел мини-митинг за досрочные выборы

четверг, 26 сентября 2019, 15:51
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В среду, 25 сентября в Одессе прошел митинг за досрочные выборы местных властей с участием всего 10 активистов.

Об этом пишет издание Gazeta.ua со ссылкой на фотографии от очевидцев с места событий.

Немногочисленная группа митингующих пришла в городской совет во время заседания исполнительного комитета.

Участники митинга объяснили прибывшим на место представителям прессы, что таким образом пытаются "привлечь внимание одесситов к проблемам города".

На снимках из-под горсовета видно, что митингующие после выступления спикера разошлись и фактически прекратили акцию - видно, что несколько человек разговаривают по телефону, еще некоторые дискутируют между собой.

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