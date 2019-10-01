Как в Умани отметили Рош ха-Шан: в сети показали печальное фото

Десятки тысяч хасидов, которые прибыли в Украину на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана, оставили после себя тонны мусора в Умани.

Так, снимок, который ярко описывает все происходящее в городе, опубликовали пользователи социальных сетей.

На фото показаны горы мусора, среди которых как ни в чем не бывало передвигаются иностранцы. В основном здесь разбросаны бутылки из под алкогольных напитков.

В комментариях десятки украинцев раскритиковали хасидов за такое поведение. Некоторые предложили вручить каждому из них по венику, а есть и те, кто считает, что таким людям не место в нашей стране вовсе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в прошлом году во время празднования еврейского Нового года паломники устроили в Умани массовую свалку.