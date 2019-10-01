Российские туристы опозорились с чемоданом еды на отдыхе в Турции: опубликованы фото

Российские туристы попали в неловкую ситуацию в одном из отелей Турции, когда попытались тайком вывезти чемодан с едой.

Как пишет местная пресса, скандальный случай произошел в городе Манавгат.

Когда россияне покидали отель, их попросили показать содержимое багажа. В чемоданах были блюда, которые в отеле подавали на завтрак. Кроме того, с собой россияне хотели взять фрукты и напитки, которые они тщательно расфасовали по пакетам.

Содержимое багажа у россиян изъяли и они покинули отель. Руководство отеля объяснило, что здесь запрещено забирать блюда в номера.

"Мы работаем по системе "все включено". Наши гости могут есть и пить столько, сколько захотят. Но зачем же увозить продукты сумками?" - спрашивают удивленные сотрудники.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пара из Сургута попыталась увезти домой награбленные в одном из отелей Алании предметы гигиены, одежду и алкоголь. После этого турист попытался объяснить свой поступок.