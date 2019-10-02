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Превратили курорт в "зону": крымчане взбунтовались в сети из-за действий оккупантов, фото

среда, 02 октября 2019, 20:32
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В оккупированном Крыму "для защиты от терроризма" ограждают заборами железнодорожные пути, в соцсетях растет возмущение.

Снимки ограждений, которые должны остановить террористов, опубликованы жителями аннексированного Крыма.

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"Феодосия, переезд возле галереи Айвазовского, надеюсь забор не по всей набережной будет? О целесообразности установки данного забора, в данном месте остаётся только догадываться", - написал Александр Талипов, поделившийся несколькими фотографиями на Facebook.

Автор поста сомневается, что такие сооружения действительно послужат защитой от терроризма. Более того, он полагает, что заборы превратят такие объекты в ловушку для людей, которые в случае любого ЧП не смогут быстро покинуть территорию.

"Редчайшее явление для крымских городов - отход поезда. Слева на фотке только-только установленный забор, он закроет путь террористам на жд станцию", - пишет в соцсети другой крымчанин Владимир Шляхов.

Как раньше сообщал "Апостроф", оккупированный Крым продолжает поражать осенней угрюмостью черноморского побережья и отсутствием туристов.

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