Пятница будет "синей": синоптик предупредила украинцев о мерзкой погоде

В пятницу, 4 октября, в Украине ожидаются дожди в центральных областях, температура воздуха существенно не изменится.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, опубликовав прогностическую карту.

"Синенькая полоса на прогностической карте означает дожди. Завтра днем она вытянется от Черниговщины-Сумщины через Полтавскую-Черкасскую к Одесской области", - отметила она.

По словам синоптика, на северные области вечером 3 октября надвинется атмосферный фронт.

"Вместе с прохождением фронта пройдут умеренные дожди. Иногда даже сильные. Осадки не тронут разве что юго-восток Украины ", - уточнила Диденко.

Относительно температуры, по ее словам, на Западе, Севере, в большинстве центральных областей будет + 10 + 15 градусов, на юго-востоке и востоке + 20 + 25 градусов, на остальной территории + 15 + 19.

Отдельно она отметила о погоде в Киеве, где 4 октября будет сыро, дождливо и похолоданием. Температура воздуха днем может снизиться до + 11 + 12 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики предупреждали об атмосферном фронте и осадках, идущих в Украину.