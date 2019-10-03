Тысячи туристов возвращаются к медведям: в сети показали свежие фото "ажиотажа" на Керченском мосту

В среду, 2 октября, на мосту из оккупированного Крыма в Россию вечером в районе часа пик не было замечено ни одной машины.

Об этом написала на своей странице в Twitterблогер RoksolanaToday & Крым.

Она в очередной раз пошутила над тем, как РФ превратила украинский полуостров в "туристическую жемчужину" и над желанием россиян ездить в слишком дорогой для туризма Крым.

"Тысячи отдохнувших в Крыму в прекрасный, теплый бархатный сезон едут довольные к своим медведям", - отметила блогер.

Блогер опубликовала соответствующие фото с пустого дорожного полотна незаконно построенного россиянами моста.

Как сообщал "Апостроф", в последние дни сентября в оккупированному Крыму наблюдалось полное отсутствие туристов, соответствующие фото пустых туристических мест полуострова появились в сетях.