Почти 60% украинцев не поддерживают легализацию игорного бизнеса ни при каких условиях - опрос "Рейтинга"

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", только 11% опрошенных считают, что игорный бизнес нужно легализовать в Украине без всяких ограничений, 27% - поддерживают легализацию, но при условии создания специальных зон для игорного бизнеса, в то же время почти 60% не поддерживают легализацию ни при каких условиях.

Об этом говорится на сайте Рейтинга.

Почти половина опрошенных считают, что в Украине должны быть разрешены лотереи, четверть - ставки в букмекерских конторах и казино (причем отношение к легализации казино улучшилось). Наихудшее отношение к легализации интернет казино (12%), игровых автоматов (12%), игры в карты на деньги (11%). 25% опрошенных считают себя азартными людьми. Однако большинство (73%) азартными себя не считают. Более азартными являются мужчины, молодежь, люди с более высокими доходами. Стоит отметить, что за последние два года количество респондентов, которые считают себя азартными, не изменилось, в то же время, отношение к азартным играм в Украине ухудшилось.

Так, 28% опрошенных положительно относятся к азартным играм, которые не предусматривают денежных ставок или выигрышей (в 2017 - 46%). Две трети - относятся отрицательно (в 2017 - 49%). В то же время, только 10% положительно относятся к азартным играм на деньги, тогда как 85% - отрицательно. Более лояльное отношение среди азартных людей, прежде всего это касается мужчин младшего и среднего возраста, среди которых положительное отношение к азартным играм на деньги (16%) почти в три раза превышает аналогичный показатель среди женщин (6%).

Большинство опрошенных (84%) не играли лично в какие-либо азартные игры на деньги за последние пять лет, в то же время 3% опрошенных играли часто, 9% - несколько раз, 3% - один раз. За последние два года количество респондентов, которые играли в игры на деньги почти не изменилось. Почти половина азартных людей играли хотя бы раз в азартные игры на деньги в течение последних пяти лет, как правило, это мужчины среднего и младшего возраста с относительно высоким уровнем доходов. Чаще всего они играли в лотереи (31%) и делали ставки в букмекерских конторах (29%). Четверть играли на игровых автоматах, столько же - в карты на деньги, каждый шестой - в интернет казино, каждый десятый - в казино.

Среди людей, которые не играли в азартные игры, наиболее распространенным является утверждение, что деньги нужно зарабатывать, а не выигрывать (48%), треть - не верит организаторам таких игр.

Аудитория опроса: население Украины от 18 лет и старше, были опрошены 2000 респондентов в формате личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%, а сроки проведения исследования - 27-30 сентября 2019 года.