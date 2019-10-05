В Украине в октябре выпал снег: опубликованы фото

5 октября в Украине снова выпал снег. На этот раз снежный покров заметили в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский.

Как говорится в сообщении Черногорского горного спасательно-поискового поста, температура воздуха по состоянию на 9:40 сохраняется на отметке минус два градуса.

Также в Facebook поста были опубликованы фотографии с места событий. На них виден мелкий снег, который уже заметно покрыл местность.

Отмечается, что порывов ветра в горах не наблюдается. По состоянию на утром 5 октября здесь скорость ветра не превышает 3 метра в секунду.

Напомним, что снег удивил украинцев в сентябре не только в Карпатах, где, в принципе, это обычное явление. В сети показали фотографию из очередного украинского города, который наблюдал за необычными осадками как для начала осени.