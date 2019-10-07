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Боевики ЛНР устроили военный "парад" в Луганске накануне разведения сил: сеть разозлили фото

понедельник, 07 октября 2019, 10:25
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В воскресенье, 6 октября, в Луганске прошел военный парад боевиков в честь пятилетия так называемой "народной милиции"

Об этом рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в Facebook.

"При проведении парада было задействовано 1018 человек личного состава, 68 единиц боевой техники, 63 единицы специальной техники", - сообщила пресс-служба "милиции" боевиков ЛНР.

На фото с парада заметно, что боевики стреляли из зенитной установки крупного калибра, использование которой запрещено согласно Минским договоренностям. Также были продемонстрированы образцы тяжелой российской техники и даже ракеты средней дальности.

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Офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц возмутился наглости боевиков ЛНР, которые в период начала дипломатического урегулирования конфликта так откровенно "бряцают оружием". По его мнению, таким образом противник показал, что не намерен исполнять достигнутых договоренностей.

"5 лет оккупационной народной милиции. Минские соглашения? Отвод тяжелого вооружения? Они про это и не слышали. Нет, слышали, но никогда не выполняли и не собираются", - отметил офицер.

Как сообщал "Апостроф", ранее контрразведка СБУ заявила о задержании бывшего сотрудника МВД, который обвиняется в масштабных финансовых операциях для нужд боевиков так называемой ЛНР.

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