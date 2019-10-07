Умерла самая старая собака Украины: фото

7 октября в Харькове на 20 году жизни умерла самая старая собака Украины и рекордсменка национального реестра рекордов по имени Луша Толстенькое Счастье.

Об этом сообщила глава Национального реестра рекордов Лана Ветрова в Facebook.

"Даже имя у этой собачки наполненное любовью - Луша Толстенькое Счастье. Нам несказанно грустно сообщать, что в Харькове в возрасте 19 лет и 6 месяцев, умерла наша рекордсменка, которая официально признана самой старой собакой в Украине", - написала Ветрова.

Она добавила, что это достижение хозяйки Анны Гарбуз, ведь продолжительность жизни животного свидетельствует о любви и заботе человека.

"Я считаю, что такая долгая жизнь, это достойный пример любви и заботы человека. Поэтому это достижение также и ее хозяйки, Анны Гарбуз. Национальный реестр рекордов выражает благодарность за тепло и любовь, которыми она делилась с Лушей буквально до последнего ее вздоха", - говорится в заметке.

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