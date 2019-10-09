RU  UA  EN

пятница, 11 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

11 октября

11:48
Британская поп-звезда Charli XCX сняла клип в Киеве
11:33
Наперекор всем: Тина Кароль объяснила свое решение отправить сына в Англию
10:56
На Кубе впервые за долгие годы избрали президента: фото и видео
10:50
Теряется справедливость суда: юрист заявил об отсутствии аргументов для заключения Пашинского в СИЗО
10:06
Когда Украина восстановит авиарейсы в Россию: Зеленский дал четкий ответ
10:05
Рождение блокбастера: каким получился фильм "Захар Беркут" по повести Ивана Франко
09:55
Теперь тебе 30: Дантес вернулся в музыку с ироничной песней и клипом
07:39
Смелый вызов: реакция сети на 14-часовой марафон Зеленского
07:15
Хэллоуин-2019: 10 креативных блюд и закусок к празднику
00:26
Кто будет послом в США: Зеленський дал четкий ответ
00:02
Агрессия в Керченском проливе: в Украине сделали громкое заявление по переговорам с Россией

10 октября

22:55
Зеленский назвал странную "причину" начала войны на Донбассе: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

А были ли туристы? В сети показали интересные фото пляжей в Крыму

среда, 09 октября 2019, 15:07
переглянути новину українською

На пляжах оккупированного Крыма в конце туристического сезона вообще нет людей, в частности, камеры на популярных местах отдыха фиксировали пустые пляжи в Судаке.

Снимки опубликовала блогер RoksolanaToday & Крым у себя на странице в Twitter.

Она показала фото набережной Судака, где замечен всего один человек с металлоискателем и поиронизировала над очередным туристическим провалом оккупантов в Крыму.

"Судак. А были ли туристы? Выясняем со специальным оборудованием", - пошутила блогер.

Пользователи в комментариях к посту отметили, что в оккупированном Крыму после туристического сезона стало "уныло".

Также блогер показала фото из Ялты, где кроме рыбаков на пляже тоже никого не было замечено.

Как сообщал "Апостроф", ранее блогер опубликовала фотографии с Севастополя и косы Беляус, по которым видно, что оккупированный Крым продолжает поражать осенней угрюмостью черноморского побережья. Людей на опубликованных снимках не было.

Фотовзгляд

Все галереи
Пресс-марафон президента Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​Кабминовская пятилетка: как правительство планирует сделать украинцев богаче

Как в Европе: какие новшества придумали в Раде для получения водительских прав

Обнаружить и уничтожить: в Украине создали интел­лекту­альное оружие

Мокрое потепление: синоптики порадовали погодой на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: