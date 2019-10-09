А были ли туристы? В сети показали интересные фото пляжей в Крыму

На пляжах оккупированного Крыма в конце туристического сезона вообще нет людей, в частности, камеры на популярных местах отдыха фиксировали пустые пляжи в Судаке.

Снимки опубликовала блогер RoksolanaToday & Крым у себя на странице в Twitter.

Она показала фото набережной Судака, где замечен всего один человек с металлоискателем и поиронизировала над очередным туристическим провалом оккупантов в Крыму.

"Судак. А были ли туристы? Выясняем со специальным оборудованием", - пошутила блогер.

Пользователи в комментариях к посту отметили, что в оккупированном Крыму после туристического сезона стало "уныло".

Также блогер показала фото из Ялты, где кроме рыбаков на пляже тоже никого не было замечено.

Как сообщал "Апостроф", ранее блогер опубликовала фотографии с Севастополя и косы Беляус, по которым видно, что оккупированный Крым продолжает поражать осенней угрюмостью черноморского побережья. Людей на опубликованных снимках не было.