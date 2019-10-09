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МАУ снова отличились: в сети поделились неприятной историей про иностранок, летевших из Борисполя

среда, 09 октября 2019, 19:25
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Иностранные пассажирки Международных авиалиний Украины в аэропорту Борисполя с трудом попали на свой самолет.

О неприятном приключении двух франкоговорящих турчанок рассказал на своей странице в Facebook пользователь под ником Artur Ylvyy .

По его словам, иностранные пассажирки пытались улететь рейсом МАУ из Борисполя в Париж. У каждой из них в ручной клади был маленький чемоданчик и пакет бориспольского дьютика.

"На посадке оказывается, что 1) за каждый пакет дьютика (ну или за ручную кладь) нужно заплатить по 80 (тут даже я ох*рел) евро; 2) оплатить можно только картой (у девушек только кеш)", - описывает ситуацию свидетель инцидента.

По его словам, в это время прямо перед пассажирками сотрудницы аэропорта начали перетягивать ленточку со словами: "Все, посадка закончилась. Вы разве не слышали, вас по динамика объявляли!".

"Уровень отчаяния зашкаливает. Девушки не до конца понимают, о чем речь, но чувствуют как своих мохнатым хвостом их по лбу зацепил пробегающий мимо песец. Табло на гейте гаснет, сотрудницы аэропорта начинают собираться", - заметил автор поста, которому пришлось придти на помощь иностранкам и расплатиться за них карточкой, получив взамен наличные.

Как утверждает очевидец этого инцидента, пассажирки убежали на свой самолет, пообещав при этом "с ярким французским прононсом" никогда больше не пользоваться украинскими авиалиниями.

Как сообщал "Апостроф", в Риге два десятка граждан Украины не смогли попасть на рейс по вине сотрудников местного аэропорта.

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