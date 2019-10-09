На Донбассе произошли стычки между полицией и ветеранами АТО из-за разведения сил: видео

На блокпосту в городе Кременная Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами, которые пытаются проехать в Золотое.

Видео инцидента опубликовано в Twitter телеканала Hromadske.

Участников акции "Последний блокпост", которые едут колонной в Золотое, чтобы не допустить разведения сил на Донбассе, остановили сотрудники полиции на блокпосту в Кременной. Добровольцы и сопровождающие их волонтеры потребовали пропустить колону, но им отказали.

На блокпосту у місті Кремінна сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які хочуть проїхати в Золоте, аби не допустити розведення сил.



відео: телеграм-канал "Ні капітуляції" pic.twitter.com/bTu3cclJIk — hromadske (@HromadskeUA) 9 жовтня 2019 р.

Возникла стычка с правоохранителями, во время которой был произведен выстрел в воздух. Во время потасовки пострадал один из полицейских, которого госпитализировали.

Как сообщал "Апостроф", в руководстве Украинской добровольческой армии (УДА) заявили, что добровольцы могут занять позиции Вооруженных сил Украины в случае отвода войск на Донбассе.