В оккупированном Крыму засветилась интересная "делегация" из ЕС: опубликованы фото

В сети появились фото гражданских активистов из Австрии, Германии, Бельгии, Ирландии, Нидерландов, Норвегии и США, которые посетили международный детский центр "Артек" в оккупированном Крыму в поселке Гурзуф.

Об этом сообщила блогерка под ником RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"По краденому Артеку шарятся какие-то еврокуртизаны... Жаль, что не СБУ ни МИДа у нас сейчас нет", - говорится в подписи к фото.

Отмечается, что визит состоялся 5 октября.

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Как сообщал "Апостроф", специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Мартин Сайдик отметился странным заявлением во время форума в Австрии и заявил, что во времена СССР Крымский полуостров был частью Российской Федерации около 30 лет.