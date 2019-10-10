В Украину идет жара до +25: синоптик назвала дату

В пятницу, 11 октября, в Украине ожидается небольшое снижение температуры - до +12+16 градусов в среднем, но уже скоро потеплеет до +25.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В то же время в южных областях будет немного теплее - температура составит от 15 до 20 градусов. Синоптик прогнозирует дожди в ряде областей.

"Дожди пройдут на юге и востоке, кроме Харьковщины, и еще в Центре, кроме Винницкой области, а также могут быть там периодически сильными. Поэтому жители этих регионов - готовьтесь к дождям. На Западе и Севере вероятность осадков, но небольших и локальных. Ветер будет с запада, умеренный", - отметила она.

Также Диденко подробнее рассказала о погоде в Киеве, по ее словам, температура здесь не поднимется выше 14 градусов, также есть вероятность осадков.

"В Киеве 11 октября ожидается свежая погода, с максимальной температурой воздуха около +14 градусов. Вероятность дождя есть, но небольшого", - отметила она.

Согласно прогнозу синоптика, на выходных в Украине значительно потеплеет, столбик термометра достигнет +23 градусов, значительных осадков не будет. На Покрова ожидается повышение температуры до 25 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики спрогнозировали наступление "бабьего лета" в Украине в середине октября.