Лезут по головам: сети шокировало видео открытия магазина в Днепре

Огромная толпа собралась на открытие нового магазина подержанных вещей в городе Днепре, покупатели ломились внутрь и лезли буквально по головам.

Видео с открытия празднично украшенного воздушными шариками магазина секонд-хенда опубликовало сообщество Днепр оперативный на своей странице в Facebook.

“Вот так сегодня утром штурмовали новый "секонд", который открылся возле "Озерки". Люди лезли по головам друг друга", - сказано в комментариях к кадрам этого штурма.





На видео действительно видно, как молодые парни врываются в магазин прямо по людям, которые стоят впереди очереди.

Как раньше сообщал "Апостроф", на станции столичного метрополитена "Арсенальная" образовалась огромная очередь. Опубликованы фото страшной давки на входе в метро.