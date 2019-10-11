Умер первый человек, вышедший в открытый космос: в сети волна скорби

В России умер советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос Алексей Леонов.

Об этом сообщает ресурс 36tv.

"Леонова похоронят 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах", - рассказала помощница космонавта.

Пользователи сети выразили свои соболезнования родным и близким. В интернете скорбят по утрате героя и публикую его фото.

Алексей Леонов стал первым человеком, который вышел в открытый космос. Это произошло 18-19 марта 1965 года, когда космонавт в качестве второго пилота принимал участие в экспедиции советского космического корабля "Восход-2".

15-21 июля 1975 года Леонов совершил второй полёт в космос, уже в качестве командира космического корабля "Союз-19" по программе "Союз-Аполлон". В тот раз впервые в мире была проведена стыковка кораблей двух разных стран, СССР и США.

Как сообщал "Апостроф", в подмосковном городе Жуковский 3 января 2017 года в возрасте 79 лет умер Герой СССР, летчик-космонавт Игорь Волк.