RU  UA  EN

понедельник, 14 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

14 октября

18:52
В НБУ посчитали деньги на руках украинцев: интересная инфографика
11:10
Часть украинцев может потерять субсидии: у кого заберут скидку
09:59
Что происходит с долларом 14 октября: свежий курс валют

13 октября

13:29
Что будет с курсом доллара в Украине: озвучен прогноз на следующую неделю
13:08
В НБУ сделали тревожное заявление по переговорам с МВФ и назвали главную угрозу
10:58
Сколько украинцы тратят на "коммуналку": озвучены тревожные цифры

11 октября

22:22
С ПриватБанком серьезные проблемы: в НБУ сделали громкое заявление
21:10
Люди Путина обрушили акции Яндекса на миллиарды: что там произошло
18:23
Названа впечатляющая сумма налогов, которую собрали с украинцев
12:36
Что происходит с гривной в Киеве: фото актуального курса валют
09:31
Гривна резко укрепилась: в Нацбанке дали свежий курс валют

10 октября

09:04
Что происходит с долларом в Украине: свежий курс валют от НБУ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Никто не верил: в Украине рассказали о роли добробатов в отражении агрессии России

понедельник, 14 октября 2019, 16:05
переглянути новину українською

Добровольцы сыграли решающую роль в защите Украины, когда разворованная украинская армия столкнулась с агрессией РФ в 2014 году.

Об этом в комментарии "Апострофу" заявил командир первого добровольческого подразделения в структуре Министерства внутренних дел "Днепр-1" Юрий Береза.

По его словам, западные исследователи изучают феномен украинского добровольческого движения 2014 года, так как тогда никто из военных аналитиков не верил, что Украине удастся устоять под натиском агрессора.

К концу 2014 года на Донбассе насчитывалось около 40 добровольческих батальонов. Как рассказал "Апострофу" заместитель командующего сектором "М" Антитеррористической операции в 2014-2015 годах полковник Виктор Шидлюх, добровольческие батальоны сыграли важную роль на первых этапах боевых действий на востоке Украины.

Интересно, что добровольцы финансировались с помощью волонтеров или крупных предпринимателей, что создавало угрозу их использования в качестве "частных армий". Именно из-за этого руководство страны приняло решение об их легализации. Сейчас же добровольцев разделили на три группы: батальоны территориальной обороны (находятся в подчинении Министерства обороны), батальоны специального назначения МВД и батальоны Национальной гвардии.

"Без вмешательства громоздкого механизма Минобороны добровольцы сами организовали хорошую подготовку и обеспечение. Это те люди, которые не дали возможности сложить оружие, в том числе действующей армии. Была идея на базе батальонов территориальной обороны создавать новые бригады, но высшее руководство государства испугалось роста их влияния. Было сделано все, чтобы растворить их ядро в регулярных соединениях", – рассказал Береза.

Он добавил, что к концу 2014 году в каждой области было не одному добробату, а сразу по несколько.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Легализовать и растворить: что происходит с добробатами в Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Как в Украине отметили День защитника: фото, видео и подробности

Легализовать и растворить: что происходит с добробатами в Украине

Почти лето: синоптики порадовали погодой на праздничные выходные

Риск без страховки: что происходит с разведением сил на Донбассе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: