Никто не верил: в Украине рассказали о роли добробатов в отражении агрессии России

Добровольцы сыграли решающую роль в защите Украины, когда разворованная украинская армия столкнулась с агрессией РФ в 2014 году.

Об этом в комментарии "Апострофу" заявил командир первого добровольческого подразделения в структуре Министерства внутренних дел "Днепр-1" Юрий Береза.

По его словам, западные исследователи изучают феномен украинского добровольческого движения 2014 года, так как тогда никто из военных аналитиков не верил, что Украине удастся устоять под натиском агрессора.

К концу 2014 года на Донбассе насчитывалось около 40 добровольческих батальонов. Как рассказал "Апострофу" заместитель командующего сектором "М" Антитеррористической операции в 2014-2015 годах полковник Виктор Шидлюх, добровольческие батальоны сыграли важную роль на первых этапах боевых действий на востоке Украины.

Интересно, что добровольцы финансировались с помощью волонтеров или крупных предпринимателей, что создавало угрозу их использования в качестве "частных армий". Именно из-за этого руководство страны приняло решение об их легализации. Сейчас же добровольцев разделили на три группы: батальоны территориальной обороны (находятся в подчинении Министерства обороны), батальоны специального назначения МВД и батальоны Национальной гвардии.

"Без вмешательства громоздкого механизма Минобороны добровольцы сами организовали хорошую подготовку и обеспечение. Это те люди, которые не дали возможности сложить оружие, в том числе действующей армии. Была идея на базе батальонов территориальной обороны создавать новые бригады, но высшее руководство государства испугалось роста их влияния. Было сделано все, чтобы растворить их ядро в регулярных соединениях", – рассказал Береза.

Он добавил, что к концу 2014 году в каждой области было не одному добробату, а сразу по несколько.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Легализовать и растворить: что происходит с добробатами в Украине.