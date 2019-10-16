Розы на траве: звезда сборной Украины сделал незабываемое предложение своей девушке

22-летний игрок сборной Украины и футбольного клуба "Манчестер Сити" Александр Зинченко 16 октября прямо на поле киевского стадиона "Олимпийский" сделал предложение своей девушке, телеведущей Владе Седан.

Фото со своей возлюбленной и огромными букетами роз футболист опубликовал на странице в Instagram.

"Самое главное "да" в моей жизни", - подписал Зинченко снимок.

Также фотографию со стадиона опубликовала в своем Instagram Влада Седан.

Напомним, в конце лета Влада Седан посетила свою малую родину, город Радомышль, поделившись в соцсети соблазнительным фото.

Как сообщал "Апостроф", в сентябре Зинченко назвали самым дорогим украинским футболистом. За последние летние месяцы его стоимость выросла на 10 миллионов евро и теперь составляет 30 миллионов.