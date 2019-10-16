Восстало целое село: в Венгрии произошел серьезный конфликт из-за украинцев с Закарпатья

В воскресенье, 13 октября в Венгрии состоялись местные выборы, во время голосования на участки некоторых сел вблизи границы с Украиной начали приезжать лица с двойным гражданством Украины и Венгрии.

Об этом пишет Mukachevo.net.

Отмечается, что участие в венгерских выборах принимали лица, которые прописаны в Венгрии, но проживают в Украине.

В некоторых селах такая ситуация провоцировала конфликты, особенно напряженной ситуация оказалась в селе Кишпаладь, область Саболч-Сатмар-Берег, где в день голосования население увеличилось вдвое.

"Село восстало против двойных граждан. Люди не хотят, чтобы они здесь что-то решали!", - сообщил один из кандидатов в председатели села Норберт Абри.

Он рассказал, что группа местных жителей дежурила возле участка и не допускала двойных граждан к голосованию.

"Полиция приняла меры против водителя легкового автомобиля, который ждал перед зданием избирательного участка. Водитель получил предупреждение", - рассказали в полиции о принятых мерах.

Также некоторые жители сел сообщили, что двойные граждане оказались прописаны у них в домах, но они об этом не знали.

Подробнее об отношениях Украины с Венгрией читайте в материале "Апострофа": "Отношения с соседями Украины: как Зеленскому не допустить новых конфликтов".