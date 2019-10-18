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Автопилот Tesla спас семью медведей от гибели: опубликовано видео

пятница, 18 октября 2019, 02:05
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В штате Монтана неподалеку от национального парка Глейшер владелец Tesla едва не столкнулся с семейством медведей, однако функция автопилота предотвратила трагедию.

Об этом сообщают западные СМИ.

Владелец Tesla Эндрю Уиттл ехал поздним вечером со скоростью 50 миль в час (около 80 км/ч) неподалёку от национального парка Глейшер, когда на дорогу выбежала медведица с медвежатами. Водитель пользовался в этот момент функцией автопилота, и машина сумела распознать движущиеся объекты даже в темноте, после чего остановилась.

На видео видно, что медведица тут же выпрыгнула на дорогу, чтобы встать между авто и детёнышами. Она неподвижно смотрела на автомобиль, пока он не сдал назад.

Кроме того, Уиттл отдельно похвалил функцию Dashcam, записавшую происшествие на видео.

Как сообщал "Апостроф", в Нью-Йорке среди бела дня в салон красоты заскочил дикий олень.

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