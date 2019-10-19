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В Украине назвали новейшее оружие, способное дать мощный отпор войскам Путина на Донбассе

суббота, 19 октября 2019, 14:49
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В Украине развивается сфера вооружения, а некоторые виды оружия способны дать мощный ответ российским войскам на Донбассе.

Об этом "Апострофу" рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, в сфере реактивной артиллерии у Украины происходит отставание от российских систем залпового огня, которые за счет смены ракетного топлива обеспечивают большую на 20 км дальность поражения в сравнении, например, с обычным "Градом".

"Мне лично был интересен образец, стоявший на стенде КБ "Южное" - это реактивный снаряд "Тайфун-1". Существуют три модификации – "Тайфун-1", "Тайфун-2" и "Тайфун-3". Так вот, "Тайфун-1" - это модернизация РСЗО "Град", "Тайфун-2" – РСЗО "Ураган", а "Тайфун-3" - похож на проект "Ольха", который реализуется киевским КБ "Луч". "Тайфун-1" способен поражать цели на 20 км дальше, чем "Град". То есть, это увеличение дальности действия РСЗО", - отметил эксперт.

Все эти проекты КБ "Южное" предлагает украинской армии. Но важнейшее значение имеет автоматизация боевого управления. Такие образцы были представлены фрагментарно.

"Так, на стенде того же КБ "Южное" стояла система управления комплексом "Гром-2". На нее никто не обратил внимания, но это система, которая предлагается в рамках проекта IT-артиллерии. Это создание программного обеспечения, способного превратить отдельные системы поражения в ударно-разведывательные комплексы", - добавил Згурец.

Он подчеркнул, что это направление в Украине уже развивается. Но также эксперт выразил надежду, что все будет развиваться значительно активнее. Вопрос в том, готово ли новое руководство страны и Министерства обороны поскорее внедрять эти наработки.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": "Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец".

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