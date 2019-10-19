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В Украине пояснили, почему новые корабли не смогут остановить наступление войск Путина

суббота, 19 октября 2019, 18:11
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В Украине планируют построить четыре новых корвета, стоимость каждого из которых около 250 миллионов долларов.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Суммарно они будут стоить около миллиарда долларов. Это заоблачная сумма. И тогда я начинаю думать, а какие усилия приложит Россия для того, чтобы в случае начала морского конфликта потопить такой корвет? Если мы говорим о том, что количество крылатых ракет, которые может выпустить Россия в первом же залпе, вдвое превышает количество каналов сопровождения наших систем ПВО, то мы приходим к пониманию, что прикрыть наш корвет мы не сможем... Другими словами, этот проект имеет стоимость, но не имеет ценности", - сказал он.

Эксперт уверен, что ставку нужно делать не на корветы, а на ракетные средства, которые могут нанести значительный ущерб российским военным базам. В частности, считает Згурец, деньги нужно вкладывать в ракетный комплекс "Нептун".

"Строительство 4 корветов за один миллиард долларов – это именно линейная логика. Нужно искать варианты, когда мы сможем нанести агрессору такой ущерб, который сделает невозможными его дальнейшие наступательные действия. Это создание даже не нового оружия, а новых подходов, которые могли бы минимизировать российские угрозы", - добавил он.

При этом эксперт признал, что своим потенциалом Украина не сможет сдержать Россию.

"Но война - это самый последний аргумент, когда в Кремле поймут, что у них ничего не получается. Сейчас стратегия России - это подрыв НАТО, Евросоюза и украинской стабильности изнутри. Поэтому угроза высадки российского десанта на украинском побережье Черного моря более гипотетична, чем, например, ухудшение отношения к Украине со стороны европейских стран, угроза снятия санкций с России и другие вызовы, которые формируются на политическом фоне", - подытожил специалист.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец

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