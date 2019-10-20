Украинцы совершили невероятное путешествие в Берлин на самодельном электрокаре: видео

Трое граждан Украины доехали из Днепра в Берлин на самодельном электрокаре, который представлял собой модифицированную "Таврию".

В сюжете ТСН говорится, что мужчины сами переделали автомобиль в своем гараже и не верили в успех своего замысла.

При этом им удалось преодолеть 3,7 тысячи километров. На модернизацию автомобиля украинцы потратили 4 месяца работы и 5 тысяч долларов.

Маршрут энтузиастов пролегал через Киев, Ровно и Львов, откуда они отправились в Польшу.

"Даже на обычном заводском электромобиле это тяжелое испытание - проехать такой маршрут. Даже на Tesla это очень тяжело. А на самодельном этого никто не делал", - сказал один из участников пробега Алексей Полтавец.

Не обошлось и без происшествий: в Польше машина сломалась.

"Начинается стук. Заехали на заправку - масло вытекает, стружка, все дела. Разумеется, у кого-то паника - все, домой. Нет, ребята, Берлин нас ждет", - рассказал еще один участник пробега Ким Чен Бау.

Что касается технических данных машины, то мощность аккумуляторов - 20 кВт \ час. Их хватает, чтобы разогнаться до 110 километров в час, а запас хода составляет около 300 километров, еще 200 можно проехать благодаря пауэр-банку.