RU  UA  EN

вторник, 22 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

22 октября

11:23
Тина Кароль повторила фото знаменитой "Серии с полотенцами": фаны в восторге
10:55
Министр Зе-правительства ответил Коломойскому за дебила
10:15
Зеленский принял участие в интронизации нового императора Японии: полное видео
10:01
Мамина копия: Маша Ефросинина показала подросшую красавицу-дочь
07:00
Тертый пирог с ягодной начинкой: простой рецепт десерта из детства

21 октября

22:52
Автобус с украинцами попал в ДТП с переворотом в Румынии: фото и данные о пострадавших
22:45
Путин и Макрон обсудили предстоящую встречу в "нормандском формате"
21:29
Вызывает тревогу: в ЕС обеспокоены приостановкой реформ в Украине
20:58
В Германии приняли важнейшее решение про признание Голодомора геноцидом
20:08
44-летняя британка родит 22 ребенка: год назад супермама обещала остановиться
19:09
Есть желание, но: в России сделали новое заявление о встрече Зеленского с Путиным
19:00
10 идей сексуального костюма на Хэллоуин: мертвецы умрут еще раз
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Если боевики не отведут войска: генерал рассказал, как нужно действовать ВСУ на Донбассе

вторник, 22 октября 2019, 10:35
переглянути новину українською

Украинская армия сможет вернуться на свои позиции, если разведение войск на Донбассе пойдет не по плану.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Юрий Думанский.

Он ответил на вопрос, будет ли возможность у украинских бойцов вернуть старые позиции, если что-то пойдет не так с боевиками.

"В полной мере. Там останется соответствующая система наблюдения, система разведки, создается система огня, инженерные системы, которые не дают возможности противнику просто так парадным шагом пройти. Плюс создается соответствующий резерв - группа, которая по сигналу по соответствующим маршрутам выдвинется и займет оборонительные позиции там, где это потребуется. Никто не зайдет на наши позиции, потому что в таком случае враг будет под огневым воздействием. Все что говорят иное - миф, который распространяют некомпетентные люди", - заявил эксперт.

Он отметил, что бойцы ВСУ также окажутся под огневым воздействием, если будет принято решение возвращаться на старые позиции.

"Тогда нам нужно не занимать свои рубежи, а осуществлять наступательную операцию, разбить врага и занять его позиции. Если мы выполним условия разведения, а они нет, тогда какие вопросы - получайте ответку. Мы говорим, что армию уже построили, что она у нас готова к активным действиям", - подчеркнул Думанский.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": "Если боевики не отведут войска, нам нужно наступать, разбить врага и занять его позиции - генерал Думанский".

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сухо и +24: октябрьское лето продлится еще неделю

"Горела хата": как "Квартал-95" с хором Веревки попали в скандал

Дембельский аккорд: в Украине отправят в отставку всех прапорщиков

Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: