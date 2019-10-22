Если боевики не отведут войска: генерал рассказал, как нужно действовать ВСУ на Донбассе

Украинская армия сможет вернуться на свои позиции, если разведение войск на Донбассе пойдет не по плану.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Юрий Думанский.

Он ответил на вопрос, будет ли возможность у украинских бойцов вернуть старые позиции, если что-то пойдет не так с боевиками.

"В полной мере. Там останется соответствующая система наблюдения, система разведки, создается система огня, инженерные системы, которые не дают возможности противнику просто так парадным шагом пройти. Плюс создается соответствующий резерв - группа, которая по сигналу по соответствующим маршрутам выдвинется и займет оборонительные позиции там, где это потребуется. Никто не зайдет на наши позиции, потому что в таком случае враг будет под огневым воздействием. Все что говорят иное - миф, который распространяют некомпетентные люди", - заявил эксперт.

Он отметил, что бойцы ВСУ также окажутся под огневым воздействием, если будет принято решение возвращаться на старые позиции.

"Тогда нам нужно не занимать свои рубежи, а осуществлять наступательную операцию, разбить врага и занять его позиции. Если мы выполним условия разведения, а они нет, тогда какие вопросы - получайте ответку. Мы говорим, что армию уже построили, что она у нас готова к активным действиям", - подчеркнул Думанский.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": "Если боевики не отведут войска, нам нужно наступать, разбить врага и занять его позиции - генерал Думанский".