Игра в карты с дьяволом: в Украине указали на реальный план Кремля на море

В России сделали абсурдное заявление о выгодах Украины, которые будут в случае, если правительство официально признает аннексированный Крым российским.

О них в интервью "РИА Новости" рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Так, по его словам, если Киев признает Крым российским, это якобы может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Россией и Украиной.

В Украине жестко осудили такое заявление российского дипломата. В частности, бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, уверен, что "всякие морские переговоры с РФ, включающие и рыбные, является исключительно игрой в карты с дьяволом".

"И дело не в том, что территориально спора с РФ у нас де-юре нет (ведь мы не признаем их претензий на Крым, а РФ не хочет вести переговоры по вопросам деоккупации). В очередной раз повторюсь - пока на море наша фактическая граница будет только там, где находится украинский военный, и не любой, а тот, который готов стрелять в сторону врага, а не сдавать ему катера в обмен на государственные награды и новое жилье", - отметил он на своей странице в Facebook.

Подробнее о государственной политике в отношении Крыма и деоккупации полуострова, читайте "Апострофа": Нет гарантий, что завтра Россия не запустит пару "искандеров" по Херсону или Николаеву - Борис Бабин.