Похоронные настроения: сети позабавили фото из Донецка и рассказ местной жительницы

В сети появился очередной рассказ очевидцев жизни на оккупированных территориях Донбасса, согласно которому настроения жителей Донецка в последнее время стали "похоронными".

Его опубликовала на своей странице в Facebook донецкий волонтер Евгения Марти.

"Поразила пустынность города и какие-то похоронные настроения в магазинах. На лицах продавцов - печать смертной тоски… Боевые действия, как оказалось теперь - это было не самое страшное", - пишет она.

Также она опубликовала доску объявлений с одной из улиц в Донецке, где превалируют предложения перевозчиков о рейсах из оккупированного города в Россию и украинские города.

При этом в сети ее публикация вызвала скорее возмущения, поскольку эта волонтер выступала на стороне боевиков и поддерживала агрессию России. Об этом у себя в Twitter рассказал блогер hochu domoy.

"Похоронные настроения дончан (ну, тебе, гробовщица, это намётанным профессиональным взглядом виднее). В гробу видеть бы ваш русский мир", - заявил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в детских садах на оккупированной территории Донбасса в меню нет мясной продукции, поскольку в бюджетах местных "администраций" на социальное обеспечение не хватает средств.