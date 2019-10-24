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Украина во власти антициклонов Maja и Nicola: синоптик дала прогноз до конца недели

четверг, 24 октября 2019, 11:04
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Благодаря антициклонам Maja и Nicola в Украине до конца недели будет сухая и маловетренная погода.

Об этом 24 октября в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, антициклоны "отталкивают" циклоны в южном и северном направлении.

"То есть, везде будет сухо и маловетренно. Включая Украину. 25-го октября в большинстве наших областей - без осадков, туманы, ветер южный, слабый", - уточнила она.

25 октября в Украине ожидается от 14 до 19 градусов тепла днем, и от 5 до 11 градусов тепла ночью.

В Киеве дожди не прогнозируется, при этом ожидается туман. В течение дня температура воздуха составит от 15 до 17 градусов тепла.

"Ближайшие выходные обещают быть последними теплыми выходными", - добавила синоптик.

Напомним, что с 28 октября в Украине ожидается ощутимое похолодание, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег.

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