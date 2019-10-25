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Минеры опять устроили панику по всему Киеву: опубликован список целей

пятница, 25 октября 2019, 18:23
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В пятницу вечером, 25 октября, в Киеве в полицию поступили анонимные звонки о минировании целого ряда социальных объектов, в том числе, аэропорта, ТРЦ и больниц.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Instagram.

Так, согласно сообщениям, "заминированы" были: аэропорт "Жуляны" (Киев), роддомы, детсады, торгово-развлекательные центры, гипермаркеты и так далее. Согласно опубликованной стенограмме, анонимный взрыватель в ходе звонка назвал себя "огненным смерчем" и несколько раз оскорбил правоохранителей.

"В Киеве тем временем весело, список заминированных зданий на 2 листа", - заметили администраторы страницы.

В полиции уже начали организовать обследование объектов по указанным адресам на предмет выявления взрывных устройств. Специалистов ответственных службы столицы проинформировали о звонках.

Как сообщал "Апостроф", вечером, 24 октября, правоохранители эвакуировали пассажиров и персонал международного аэропорта "Одесса" из-за анонимного сообщения о минировании.

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