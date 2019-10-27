RU  UA  EN

воскресенье, 27 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 октября

22:47
Виктор Павлик с сыном стали участниками Х-фактора: что ответили судьи
19:00
Солнечные пляжи Дубая: сколько стоит отдых в Эмиратах в ноябре-декабре
18:20
Жена экс-игрока "Динамо" стала президентом футбольного клуба: фото
18:04
Названа победительница конкурса "Мисс Земля 2019": заняла ли призовое место украинка
16:39
Похудевшая Адель поразила поклонников своей внешностью: фото
16:10
Хватит окопной возни: экс-игрок "Динамо" жестко высказался о войне на Донбассе
16:04
"Мариуполь" в скандальном матче чемпионата Украины обыграл команду из села: видеообзор
15:16
В чемпионате Украины судья допустил чудовищную ошибку: опубликовано фото
14:10
Юная украинская теннисистка вышла в финал Итогового турнира года
14:02
Настя Каменских в бикини устроила сексуальные танцы на пляже: видео
13:55
Украинский боксер победил британца в бою за престижный титул: фото
12:57
Не верю в любовь до гроба: Владимир Остапчук разоткровенничался о личной жизни
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Российский комик жестко высмеял топ-пропагандиста Кремля: видео

воскресенье, 27 октября 2019, 04:10
переглянути новину українською

Актер и юморист Гарик Харламов жестко высмеял в своем номере телеведущего и российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Видео опубликовал Comedy Club.

"Маленький домик, русская печка, русские книги и русская свечка. Странного в этом что здесь такого? Это дом Соловьева на озере Комо", - спел Харламов.

Что примечательно, сам Соловьев в своем Telegra-канале уже отреагировал на выступление юмориста. Он разместил ролик в своем блоге, добавив к нему смеющиеся смайлики.

Отметим, что Соловьев постоянно говорит о господстве России на всей планете.

Как сообщал "Апостроф", известный своими выпадами в адрес Запада Соловьев засветился в США. Соловьев сам опубликовал фото из Нью-Йорка. В комментарии он отметил, что совершал пробежку "перед важными встречами".

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Конец тепла: что будет с погодой на выходные

Речь идет о миллиардах: кого лишат пенсий и субсидий

Здоровье как привычка: чему поучиться у миллениалов

Волны против "Азова": конгрессмены США объявили Украине информацион­ную войну

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: