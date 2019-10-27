Российский комик жестко высмеял топ-пропагандиста Кремля: видео

Актер и юморист Гарик Харламов жестко высмеял в своем номере телеведущего и российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Видео опубликовал Comedy Club.

"Маленький домик, русская печка, русские книги и русская свечка. Странного в этом что здесь такого? Это дом Соловьева на озере Комо", - спел Харламов.

Что примечательно, сам Соловьев в своем Telegra-канале уже отреагировал на выступление юмориста. Он разместил ролик в своем блоге, добавив к нему смеющиеся смайлики.

Отметим, что Соловьев постоянно говорит о господстве России на всей планете.

Как сообщал "Апостроф", известный своими выпадами в адрес Запада Соловьев засветился в США. Соловьев сам опубликовал фото из Нью-Йорка. В комментарии он отметил, что совершал пробежку "перед важными встречами".