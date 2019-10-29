Как русские своих "не бросают": в сети напомнили видео, снятое после боев на Донбассе

В сети показали очередное видео, как российские наемники и боевики на Донбассе бросили своих погибших товарищей.
Об этом на своей странице в Twitter рассказал литовский блогер Vitauskas.
Он опубликовал запись 2014 года, на которой украинские военнослужащие обсуждают вопрос перемещения тела погибшего боевика, которого бросили "сослуживцы".
Блогер отметил, что позже в месте, о котором говорили защитники Украины, действительно был найден труп, и даже не один.
"Украинские военные на разбитых позициях боевиков под Ямполем показывают брошенный гниющий труп российского наемника и обсуждают возможное захоронение в блиндаже, откуда идет трупный запах. В будущем, там действительно раскопают мертвых "ихтамнетов", - заметил блогер.
Как русские своих не бросают. Украинские военные на разбитых позициях боевиков под Ямполем показывают брошенный гниющий труп российского наемника и обсуждают возможное захоронение в блиндаже, откуда идет трупный запах. В будущем, там действительно раскопают мертвых "ихтамнетов" pic.twitter.com/ArRwWvhAhy— Vіtаuskаs