Море стало фиолетовым: в оккупированном Крыму случилось экологическое ЧП, фото и видео

В оккупированном Россией Крыму море окрасилось в фиолетовый цвет.

Об этом сообщает блогер Александр Горный на своей странице в Facebook.

Катастрофа произошла напротив Музея Айвазовского в Феодосии. По словам блогера, на этом месте регулярно стекают нечистоты. А оккупационные власти молчат, как всегда.

"Аналогичная история случилась полтора года назад в Коктебеле, когда местный завод неделю лил винный материал, павы прямо в море", - написал Горный.

По его словам, у моря стоит фекальный запах. Блогер опубликовал в доказательство фото и видео.

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Как сообщал "Апостроф", спутник зафиксировал отравление Черного моря в аннексированном Россией Крыму.