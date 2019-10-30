Рада приняла решение о переменовании Переяслав-Хмельницкого: какое название получил город

Верховная Рада на пленарном заседании в среду, 30 октября, поддержала постановление о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области и вернула ему его историческое название — Переяслав.

За такое решение проголосовали 267 народных депутатов.

Город Переяслав имеет тысячелетнюю историю и принадлежит к древнейшим городам Украины. В письменных источниках он был впервые упомянут еще в 907 году.

Свое нынешнее название город получил только в 1943 году, когда город был переименован в Переяслав-Хмельницкий в честь гетмана Богдана Хмельницкого.

Таким образом решением парламента райцентру вернули его историческое название.

Как сообщал "Апостроф", во время сегодняшнего заседания Верховной Рады произошла потасовка между депутатами. Народные избранники спорили из-за расследования трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года.