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В УПЦ отреагировали на решение Элладской церкви по ПЦУ

среда, 30 октября 2019, 12:31
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Решение Элладской православной церкви (ЭПЦ) признать Православную церковь Украины (ПЦУ) "противоречит священным канонам и является большой ошибкой".

Об этом заявил Отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, передает УНН.

"Выражаем сожаление в связи с этим решением, которое противоречит священным канонам и традиции церкви, а также является большой ошибкой, которая наносит вред как православию в Украине, так и всеправославному единству", — цитирует заявление синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

В заявлении также отмечается, что решение Элладской церкви является якобы "является ножом в спину канонической Украинской Православной Церкви, которая все годы страдала от церковного раскола". Окончательное решение о возможности дальнейшего пребывания в евхаристическом общении с духовенством Элладской церкви будет принимать Священный синод УПЦ МП.

В свою очередь, в ПЦУ сообщили, что из Синода Элладской православной церкви поступило письмо на имя предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания.

12 октября этого года Архиерейский собор Элладской православной церкви признал право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ).

В тот же день, Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что в ближайшее время оценит, как решение Элладской православной церкви "о правомерности присвоения автономии раскольнической церкви в Украине скажется на мировом православии и межцерковных отношениях между Москвой и Афинами".

Впоследствии стало известно, что РПЦ разорвет отношения с архиереями Элладской православной церкви, которые вступят в общение с якобы "украинскими раскольниками".

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