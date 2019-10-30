Война не танков и БТРов: эксперт разъяснил, какое оружие нужно Украине

Военный конфликт на Донбассе проходит не по сценарию современных открытых столкновений с применением тяжелой техники и оружия среднего и ближнего боя, боевые действия в регионе – это скорее противостояние тяжелого дальнобойного вооружения и разведки.

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос в интервью "Апострофу".

Он отметил, что оборонный бюджет в Украине ранее расходовался неэффективно, поскольку уполномоченные чиновники не могли правильно определить приоритеты в обороне.

"Во многих случаях бюджет расходовался неэффективно. Поэтому нужно определиться с приоритетами. А приоритеты - это средства разведки и поражения. Нынешняя война - это война не танков и БТР, хотя они тоже нужны. Это война средств радиоэлектронной борьбы, ПВО, разведки, авиации и возможности противостоять таким же средствам, которые Россия применяет против нас", - заметил он.

Также он объяснил ситуацию с затратами из бюджета на оборону и производством собственных моделей вооружения и техники в Украине. По его мнению, государство должно прикладывать больше усилий, чтобы обеспечить отечественные оборонные предприятия заказами.

"Бюджет этого года удовлетворяет потребности всего на 38%. Конечно, нам хочется больше денег, но возможности наших налогоплательщиков не столь велики. Нам нужна государственная программа по каждому направлению вооружения и, если каждый производитель будет знать, что по той или иной номенклатуре у него, гарантированно будут заказы в ближайшие 5-10 лет, он найдет возможность эти заказы обеспечить", - заметил Кривонос.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве на выставке "Оружие и безопасность-2019" показали новые украинские ракеты, системы наведения и боевые модули, которыми уже заинтересовались иностранные покупатели.