Украина сделала важное уточнение по дате разведения сил в Петровском

Из-за обстрелов со стороны боевиков, которые были зафиксированы в среду, 30 октября, разведение сил и средств в Петровском Донецкой области может не состояться в запланированную ранее дату — 4 ноября.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк подтвердил журналистам, что из-за невыполненных боевиками на Донбассе условий об отсутствии обстрелов на протяжении семи дней, дата разведения сил в Петровском будет пересмотрена.

"Последние обстрелы произошли 30 числа", - подчеркнул Загороднюк.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в Петровском должно начаться 4 ноября.